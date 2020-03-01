شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيروس كورونا.. صناعة السينما مهددة فى الصين بعد إلغاء عروض أفلام بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامناً مع تفشي فيروس كورونا بجميع أنحاء العالم ووصول الإصابات لأكثر من 87 ألف شخص، تتخذ شركات الإنتاج في هوليوود بعض الخطوات لمواجهة الفيروس القاتل، بالتنبيه على موظفيها بتأجيل السفر لدول الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا لعدم نقل العدوي.

وشددت شركات الإنتاج في هوليوود على الضوابط التي طالب بها الموظفون وصناع السينما بالإضافة إلى الممثلين المرتبطين بعدد من الأعمال السينمائية، للحد من انتشار الفيروس في الوسط السينمائي ولحماية الصناعة بشكل عام.

كما قررت شركات الإنتاج إلغاء عروض أفلامها الخاصة بدولة الصين وكوريا الجنوبية التى اعتادت على تنظيمها خلال الفترة الأخيرة، كون الصين من أكبر الدول في حصد الإيرادات لتواجد فيها أكبر عدد من صالات العرض السينمائي، مثل إلغاء العرض الخاص لفيلم "مولان" وفيلم جيمس بوند الجديد، بالإضافة إلى بعض العروض الأخرى التي كلفت شركات الإنتاج خسارة بعشرات الملايين من أرباح شباك التذاكر.

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وعلى نفس آخر ذكرت منظمة الصحة العالمية في آخر بياناتها ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم إلى 87 ألف شخص، فيما اقتربت حصيلة الوفيات من 3 آلاف شخص، وفق ما ذكره موقع روسيا اليوم.

وأكدت المنظمة أن عدد المصابين بالفيروس الخطير على مستوى العالم بلغ حتى اليوم الأحد 86927 شخصا، وأن 79698 منهم في الصين، فيما بلغ عدد الوفيات 2976 شخصا.

وأفاد تقرير المنظمة بأن الفيروس انتشر حتى الآن في 59 دولة، حيث لا تزال كوريا الجنوبية أكبر بؤرة للوباء بعد الصين بـ3526 حالة إصابة مؤكدة، وتأتي بعدها إيطاليا (1128 حالة) وإيران (593 حالة) واليابان (239 حالة)، وفي العالم العربي، سجل أكبر عدد حالات الإصابة في الكويت (45 حالة) والبحرين (40 حالة).، وسجلت في العالم أمس السبت 1753 حالة إصابة و66 حالة وفاة جديدة، بما في ذلك 435 إصابة و47 وفاة في الصين، ودخل الفيروس أمس دولتين جديدتين، وهما المكسيك وسان مارينو.