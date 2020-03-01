شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من الطفولة ورسالة مؤثرة.. هكذا هنأ سعد لمجرد والده بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم المغربي سعد لمجرد على تهنئة والده بعيد ميلاده، بنشر صورة لهما اثناء طفولته، عبر حسابه بإنستجرام، وكتب قائلاً: "كل عام وأنت بألف خير بابا حبيبي، حفظك الله لى، لنا، لجمهورك وأحبابك وأطال في عمرك يا أغلى الناس، أرجو من الله أن يسعد قلبك ويحفظك من كل شر وكل مكروه ويمتعك رب العالمين بالصحة والعافية وراحة البال، أبي كل عام وأنت حبيبي".

وشارك لمجرد مؤخراً في حفلات داخل المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وهي المرة الاولي التي يشارك فيها داخل السعودية بحفل غنائي.

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وفى 18 ديسمبر الماضى عاد لمجرد لإحياء الحفلات الغنائية، بعد غياب 3 سنوات، وذلك بغنائه ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى فى المملكة العربية السعودية.



سعد لمجرد ووالده

وكانت السلطات الفرنسية فد القت القبض على المغنى سعد لمجرد سبتمبر قبل الماضى، حيث أعلن القضاء الفرنسى رسميًا إعادته للحبس مرة أخرى، على خلفية نفس قضية الاغتصاب التى خرج منها بكفالة 150 ألف يورو، لكن يبدو أنها لم تكن كافية لحصوله على البراءة، ويواجه تهمة اغتصاب جديدة إلى جانب تهمة لورا، وهى التى دفعت المحكمة إلى وضعه مجددًا فى السجن رهن الاعتقال الاحتياطى بانتظار البتّ فى القضية.

ويستعد الفنان المغربى سعد لمجرد لخوض تجربة التمثيل فى مسلسل من بطولته، كان تعاقد عليه منذ فترة لكن تم تأجيله بسبب القضايا التى أبعدته عن الوسط الفنى لسنوات.