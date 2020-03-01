بعد اتهامها بالهجوم على محمد رمضان.. يسرا: "مش ممكن أقارن نفسي بحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة يسرا، الرد على الجدل المثار حول تفسير البعض لتصريحاتها في إحدى المجلات العربية، بأنه هجوم على الفنان محمد رمضان.

وقالت يسرا، ببرنامج "ذا إنسايدر بالعربي": "ولا يخطر على بالي التفسير اللي بتقولوه ده".

وتابعت: "أنا مش ممكن أقارن نفسي بأي حد، لأني أنا حاجة وغيري حاجة، وكل واحد عنده شخصيته".

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وأضافت: "أنا عمري ما كتبت عن نفسي أسطورة، ولكن بيتكتب عني إني أسطورة، وده فرق كبير بينهم".

وكانت الفنانة يسرا، قد صرحت في إحدى المجلات العربية، قائلة: "إذا لم يقدر الناس عملك ولا يرونك أسطورة، فلن تصبح أسطورة مطلقا".

يذكر أن يسرا تشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "دهب عيرة"، وهو من تأليف أحمد عادل وتعاون إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب، ويشارك في بطولته: يسرا وحلا شيحة، بيومى فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى.