تعرف على ترتيب إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رويترز: تصدر فيلم الرعب والإثارة الجديد "the invisible man"، إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 29 مليون دولار، والفيلم بطولة إليزابيث موس وألديس هودج وستورم ريد وهارييت داير ومن إخراج لي وينيل. وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "Sonic the Hedgehog"، من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلا إيرادات بلغت 16 مليون دولار. Advertisements كما تراجع فيلم المغامرات "call of the wild"، من المركز الثاني إلى المركز الثالث مسجلا 13.2 مليون دولار، والفيلم بطولة هاريسون فورد وكارين جيلان ودان ستيفنز ومن إخراج كريس ساندرز. واحتل فيلم الرسوم المتحركة الجديد "My Hero Academia: Heroes Rising"، المركز الرابع مسجلا 5.1 مليون دولار. وتراجع فيلم المغامرات الكوميدي "Bad Boys for Life"، من المركز الرابع إلى المركز الخامس محققا 4.3 مليون دولار، والفيلم بطولة ويل سميث ومارتن لورنس وفانيسا هادجنز ومن إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

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