متسابق" Arabs Got Talent" يطرح كليبه الجديد "حبة ورق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح أحمد ياسر متسابق برنامج "Arabs Got Talent"، كليب أغنيته الجديدة "حبة ورق"، عبر موقع اليوتيوب.

أغنية "حبة ورق" كلمات الشافعي إبراهيم، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع وفواصل موسيقية وتوزيع وتريات وهندسة صوت: جو حنا.

تقول كلمات الأغنية : "لامم سنين عمري اللي فاتوا .. في جيب صغير جوة شنطة .. أصلها سنين متساويش ..إبتدائي إعدادي ثانوي جامعة جيش وكله في الآخر مفيش .. كله في الآخر مفيش .. بس فيه شوية سنين محسوبين .. لمة حلوة في ماتش كورة .. إنا فيها خدنا صورة .. حبة شقاوة في سن طيش".

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وكان المتسابق المصري أحمد ياسر، قد ظهر في الحلقة الأولى من برنامج " Arabs Got Talent" الذي يعرض موسمه السادس عبر شاشة "MBC". وقدم أغنية لأم كلثوم جذبت اهتمام لجنة التحكيم، التي أثنت كثيرا على أداءه،

يذكر أن حمد ياسر، شارك في الموسم الثالث من البرنامج وتم رفضه، وتواجد بعدها في الموسم الرابع وتم رفضه والسخرية من أدائه في ذلك التوقيت.