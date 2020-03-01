سعد لمجرد لوالده: "كل عام وأنت حبيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأ الفنان المغربي سعد لمجرد، والده الفنان البشير عبده، بعيد ميلاده الذي يحتفل به السوم الموافق 1 مارس.

ونشر "لمجرد" صورة تجمعه بوالده من مرحلة الطفولة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "كل عام وأنت بألف خير بابا حبيبي، حفظك الله لي ولنا، لجمهورك وأحبابك، وأطال في عمرك يا أغلى الناس".

وتابع: "أرجو من الله أن يسعد قلبك ويحفظك من كل شر وكل مكروه ويمتعك رب العالمين بالصحة والعافية وراحة البال، أبي كل عام وأنت حبيبي".

يذكر أن سعد لمجرد، طرح مؤخرا أغنيته الجديدة "آسف حبيبي"، وهي من كلمات وألحان تيزاف محسن.

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