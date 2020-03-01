أشرف عبد الغفور لمصراوي: أتمنى أن يسود نموذج الشيخ فراج في"بت القبايل" بحياتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكد الفنان القدير أشرف عبد الغفور، أن مسلسل"بت القبايل" يعد نموذجا من نماذج الدراما التي تتناول مشاكل الصعيد ويتعرض لبعض العادات والتقاليد التي تمارس بجنوب الوادي في شكل أفراحهم وأحزانهم وخططهم في المعارك الداخلية فيما بينهم.

وقال "عبد الغفور" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن شخصية الشيخ فراج شيخ القبيلة التي يقدمها في المسلسل نموذج إيجابي في المجتمع فهو يدعو للتسامح والسلام، وأتمنى أن يسود هذا النموذج في حياتنا التي نعيشها، لدرجة أنه وضع قاعدة بعدم استخدام السلاح "لو نتعارك مع بعض فلنتعارك بأي شئ آخر غير السلاح والقتل".

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وأوضح، أن الكاتب شاذلي فرح مؤلف المسلسل، من عمق هذه البيئة وتعرض لتفاصيل دقيقة في الأحداث الدرامية، لم يتعرض لها أحد من الكتاب في أعمال سابقة.

وتابع: "نحن في حياتنا الحالية بأمس الحاجة بمناطقنا المختلفة في الخروج من العادات المتوارثة التي تؤدي إلى سفك الدماء (بيروح فيه أبرياء)".

وأضاف: "اشتغلت مع المخرج حسني صالح في مسلسل الرحايا، وكانت هذه التجربة أول عمل يخرجه، وجمعني هذا المسلسل به مع الزميل الراحل نور الشريف، وكان عملاً مختلفًا ومتميزًا في الدراما".

ويناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.

مسلسل"بت القبايل" بطولةعمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، محمود عبدالمغنى، محمد رياض، مدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، أشرف عبد الغفور، عمرو درويش، رشا الخطيب، ومن تأليف الكاتب شاذلى فرح ومن إخراج حسني صالح، وأشعار الراحل الكبيرعبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين علي، وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل، ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء على قناة "الحياة".