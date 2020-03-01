فيديو : أوبرا وينفري تسقط بشكل مروع على المسرح أثناء حديثها عن التوازن

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 مارس 2020 10:27 مساءً - في حادثةٍ مفاجئةٍ ومحرجةٍ صدمت معجبيها ..سقطت الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، بشكلٍ مروع ٍخلال إلقائها خطابٍ، أمس السبت، بشأن تحقيق التوازن في الحياة، واتباع نظامٍ صحي.



وظهرت أوبرا في مقطع فيديو متداول من المنتدى الذي أقيم في لوس أنجلوس وهي تتحدث عن القدرة والتوازن، وماذا يعني ذلك بالنسبة لها، لتتعثر بشكل مفاجئ وتسقط بطريقة محرجة على المسرح.

وقالت أوبرا قبل أن تسقط مباشرة: ”القدرة بالنسبة لي تعني أن كل الأشياء في حالة توازن، والتوازن لا يعني أن كل الأشياء متساويةٌ في كل الأوقات“.

وعقب سقوطها مباشرةً، مازحت الحاضرين قائلةً: ”آسفة، يبدو أنني اخترت الحذاء الخاطئ“.

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وأضافت : "من الجيد أنني أتحدث عن التوازن ثم أسقط بعدها". وسارع أحد عمال المسرح لمساعدة أوبرا وينفري على النهوض، ودعمها الجمهور بتصفيق حار، لتوجه الشكر لهم.

ولامت أوبرا وينفري حذائها ذو الكعب الطويل، في سقوطها المحرج على المسرح، لتقوم بخلعه وتواصل إلقاء خطابها وهي حافية القدمين، قبل أن يتم توفير حذاء جديد لها أكثر راحة.

ويأتي خطاب أوبرا وينفري، ضمن جولتها بشأن الصحة، والتي شارك فيها عدد من أشهر نجوم هوليوود، وهم المطربة جينيفر لوبيز، والمطربة ليدي غاغا، ميشيل أوباما، والممثل ونجم المصارعة الحرة، دواين جونسون، الشهير بـ"ذا روك".