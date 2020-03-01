نشر الشاعر تامر حسين فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر تامر من خلال الفيديو مع النجم الكبير عمرو دياب، وعلق عليه، قائلًا: عمرو دياب المُحترم ابو قلب زى الفل كبير بفنه وذوقه وأخلاقه وتقديره لفريق عمله.
يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب أحيا أمس حفلًا غنائيًا ضخمًا، حيث شهد مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، عدد غفير من الجمهور، الذي تفاعل من أغاني الهضبة رافعين شعار كامل العدد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح حفله .. تامر حسين يوجه رسالة لـ عمرو دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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