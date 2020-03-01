شاهد .. ماجد المصري يوجه رسالة لـ أمير كرارة

نشر النجم ماجد المصري فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر من خلاله النجم أمير كرارة وهو يدعو لماجد بالصحة والسعادة، وذلك أثناء تأدية مناسك العمرة من أمام الكعبة، ورد عليه ماجد قائلًا: حبيبي ياباشا مصر ربنا مايحرمني منك ياابو الرجولة والجدعنه. كرارة وهو يدعو لماجد بالصحة والسعادة، وذلك أثناء تأدية مناسك العمرة من أمام الكعبة، ورد عليه ماجد قائلًا: حبيبي ياباشا مصر ربنا مايحرمني منك ياابو الرجولة والجدعنه. Advertisements يذكر أن النجمين أمير كرارة وماجد المصري شاركا في بطولة الجزء الثاني من مسلسل كلبش، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من هيثم أحمد زكي، هالة فاخر، روجينا، أحمد صلاح حسني، محمود البزاوي، سليمان عيد، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد محمود عبد العزيز، سارة الشامي، أحمد جمال سعيد، أشرف زكي، عمر الشناوي، ضياء عبد الخالق، ياسر علي ماهر، دينا فؤاد، انتصار، أحمد كرارة، محسن منصور، نجلاء بدر. الثاني من مسلسل كلبش، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من هيثم أحمد زكي، هالة فاخر، روجينا، أحمد صلاح حسني، محمود البزاوي، سليمان عيد، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد محمود عبد العزيز، سارة الشامي، أحمد جمال سعيد، أشرف زكي، عمر الشناوي، ضياء عبد الخالق، ياسر علي ماهر، دينا فؤاد، انتصار، أحمد كرارة، محسن منصور، نجلاء بدر.

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