فيديو .. عبد الفتاح جريني يطرح يا حبيبي

طرح الفنان عبد الفتاح جريني أحدث كليباته، والتي تحمل اسم يا حبيبي، وجاء ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. يوتيوب. وكليب يا حبيبي من إخراج كامبا، Advertisements والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع شريف مكاوي. والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع شريف مكاوي. يذكر أن الفنان عبد الفتاح جريني طرح مؤخرًا كليب بعنوان لفة، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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