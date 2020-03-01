استعدادًا لطرحه .. طارق الشيخ يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد

يستعد الفنان طارق الشيخ لطرح ألبومه الجديد، حيث يضع اللمسات النهائية على ألبومه، والمقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، كما يحتوي الألبوم على 8 أغانى متنوعة.

ويتعاون الشيخ من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من بينهم: عزيز الشافعي، أشرف البرنس، طه الحكيم، تامر حجاج، عصام حجاج، كريم عبد الوهاب، سيد شعبان عبدالرحيم، أحمد أمين، سامح الكومي، فضل الراوي، صلاح مندي، محمد

النجار، إسلام شيبسي، كما يحتوي الألبوم على 8 أغانى متنوعة.

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يذكر أن الفنان طارق الشيخ طرح مؤخرًا كليب بعنوان حظي خاني، وهو من إخراج محمد حجازي، والأغنية من كلمات سامح الكومي، وألحان طارق الشيخ، وتوزيع محمد جابر، كما كسر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.