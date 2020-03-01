صورة من تقديم نانسي عجرم واجب العزاء لـ جورج وسوف

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي صورة ظهرت فيها الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ إلى جانب مدير أعمالها جيجي لامارا أثناء تقديمهما لواجب العزاء للفنان السوري ​جورج وسوف​ بوفاة والدته.

ويُذكر أن عدداً من الفنانين حضروا لتقديم واجب العزاء لجورج وسوف في بيروت، ومنهم نجوى كرم وجو أشقر وعابد فهد، وناصيف زيتون ووليد توفيق ورامي عياش وراغب علامة.

وكان ودّع الفنان جورج وسوف والدته، بحزن كبير وبكلمات مؤثّرة، مستعيناً بأغنيته "ماما يا ماما"، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر وسوف صورة له مع والدته، وعلّق: "ماما يا ماما دخلك يا ماما... سكت الكلام مع رحيلك صباح اليوم. حزني كبير، الله يخلّي امهات الجميع. الدني ام".

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