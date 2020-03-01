محمد رمضان يتحدى قرار نقابة الموسيقيين بـ"أنت جدع"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - يواصل الفنان المصري ​محمد رمضان​ تحديه لقرار نقابة المهن الموسيقية التي يترأسها الفنان المصري هاني شاكر، والتي كانت أصدرت قرار مؤخراً بمنع مطربي المهرجانات من الغناء وإقامة الحفلات وبينهم رمضان، إذ طرح الأخير أغنية جديدة بعنوان "أنت جدع".

وكان لافتاً في فيديو كليب الأغنية التي طرحها عبر "يوتيوب"، تصويره للمشاهد بين الجمهور وفي الشارع، فيما كان واضحاً من خلال كلمات الأغنية توجيهه رسالة للجمهور لشكره على دعمه له ووقوفه إلى جانبه، فيما كان هناك رسالة أخرى لمنتقديه ومحاربيه.

يشار إلى أن الأغنية من الحان وتوزيع اسلام الابيض وكلمات البلدوزر و الجنتل.

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