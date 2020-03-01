"ماتقربليش" أغنية جديدة لـ لطيفة من ألبومها "أقوى واحدة"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة التونسية ​لطيفة​ أغنية جديدة بعنوان "ماتقربليش"، من ألبومها "أقوى واحدة" وهي من كلمات إبراهيم شـتا، ألحان أحمد يوسف، توزيع احمد دياب، والكليب من اخراج عادل جمال.

يشار إلى أن الألبوم يضم 14 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التى تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

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