كاتي بيري تتحدث عن سبب تأخير زواجها من أورلاندو بلوم

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت المغنية العالمية ​كاتي بيري​ عن سبب تأخير زواجها من خطيبها الممثل العالمي ​أورلاندو بلوم​ قائلةً:"أشعر بتثاقل خطواتي كلما فكرت في التخطيط لزواجي من خطيبي أورلاندو بلوم، الأمر لا يتعلق بحفل الزفاف بل بعيشنا سوياً ومدى التزامنا ومسؤوليتنا حينما تصبح الحياة صعبة، خاصة في ظل محاسبة الآخرين لنا في حال فشلنا".

يشار إلى أن الثنائي تعرفا إلى بعضهما البعض في عام 2016 بينما إحتفلا بخطوبتهما في يوم عيد الحب من العام الماضي.

وسبق لبيري الزواج من الممثل البريطاني راسل براند، أما بلوم فكان متزوجاً من عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير، وأنجب منها إبنه الوحيد Flyn.

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