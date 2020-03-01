شيرين وجدي حديث الجمهور في حفل زفاف إبنتها وروبي تثير الجدل برقصها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة المصرية المعتزلة ​شيرين وجدي​ بحفل زفافها إبنتها نهلة من زوجها السابق المعلق الرياضي مدحت شلبي، في أحد أكبر فنادق مصر، بحضور عدد من النجوم المصريين بينهم ​حسن شاكوش​ وروبي و​تامر حسني​.

وبعد الحفل شغلت وجدي الجمهور بإطلالتها، إذ أجمعوا على جمالها وأناتقتها، فيما طالبها الكثيرون بالعودة إلى الساحة الفنية.

ومن ناحية أخرى، تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه روبي خلال رقصها في حفل الزفاف، إلى جانب تامر حسني خلال غنائه.

وتفاعل الجمهور مع إطلالة ورقص روبي، متغزلين بجمالها وخفة ظلها التي اعتاد الجمهور عليها، مؤكدين أنها تملك جمالا و كاريزما من نوع خاص جدا.



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