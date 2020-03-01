تراند اليوم : خسيت عشانه .. داليا البحيري تكشف كواليس مشهد السفارة في العمارة – فيديو

قالت الفنانة داليا البحيري إن فيلم “السفارة في العمارة” كان تجربة مختلفة بكل المقاييس، لتعاونها فيه مع الفنان عادل إمام.

تذكرت “البحيري” كواليس التصوير وقالت خلال لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج “واحد من الناس” ويعرض عبر قناة “النهار”، إنها كانت تخاف من عادل إمام وتشعر برهبة منه، لكن في نفس الوقت تحبه كثيرا لذا كانت تحاول أن تحفظ مشاهدها جيدا حتى لا تعيد التصوير.

أما عن المشهد الذي يحملها فيه عادل إمام على كتفه قالت، إنه مشهد طويل وكانت تخاف كثيرا عليه وعلى ضهره لأنه يحملها لفترة، لذا كان عليها أن تصوره من مرة واحدة دون أن تخطئ حتى لا يتم إعادته.

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وتذكرت جملة قالها لها أول مرة رأها فيها وهي “إيه دا هو أنا هشيل كل ده لا لا أنتي هتخسي”، وطلب منها أن تخسر 5 كيلو جرام من وزنها، وهو ما حدث واستطاعت في فترة قصيرة خسارة هذا الوزن.

وأوضحت أنهم لم يحضروا للمشهد أو يقوموا ببروفات، لذا عندما قفزت من فوق ظهره شعرت بوجع شديد في قدمها لكن لم تستطع البوح بآلامها حتى لا يتم إعادة المشهد.

فيلم “السفارة في العمارة” بطولة عادل إمام وداليا البحيري وأحمد راتب ولطفي لبيب وخالد زكي، إنتاج 2005، تأليف يوسف معاطي وإخراج عمرو عرفة.