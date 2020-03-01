تراند اليوم : شاهد .. ماجد المصري ينشر فيديو لأمير كرارة وهو يؤدي مناسك العمرة

نشر النجم ماجد المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” فيديو للنجم أمير كرارة وهو يقوم بالدعاء له، وعلق على الفيديو قائلًا: “حبيبي ياباشا مصر ربنا مايحرمني منك ياأبو الرجولة والجدعنة”.

فيما جاءت تعليقات المحبين للنجمين كالتالي:

-“الله ايه الجمال دا حلوه النفوس النضيفه والله” ، وعلق أخر “اللهم آمين تستاهل كل خير يا جدع” وأضافت أخرى “دول الي نمبر ١ فعلًا”.

وقال أحد المتابعين للنجوم “يخليكو لبعض يارب” ،”عمرة مقبولة انشاء اللة ياباشا مصر”.

يذكر أن أحدث أعمال ماجد المصرى مسلسل “بحر” الذى عًرض مؤخرًا، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.