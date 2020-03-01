تراند اليوم : إتحسدي ياغالية .. منة عرفة تدخل المستشفي – صورة

أقلقت الممثلة منة عرفة جمهورها بسبب صورة جديدة نشرتها.

نشرت منة عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram صورتها من المستشفى، وظهرت على فراش المرض وكتبت أنها متواجده في المستشفى الجوي التخصصي بالتجمع.

ولم تكشف منة عرفة تفاصيل حالتها الصحية وأو تكتب أي تعلق آخر على الصورة.

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كانت منة عرفة أثارت جدلا الفترة الماضية بسبب ظهورها المستمر مع اليوتيوبر علي غزلان، والحديث عن خطبتهما، مع استمرار نشر صورهما سويا.

يذكر أن الفنان حمادة هلال شوق جمهوره لعمل يجمعه بمنة عرفة وعلي غزلان ونشر صورة جمعتهما، وكتب معلقا عليها: ‏‏”يا ترى أنا والفار السندق اللي أكل البندق مجهزين لكم إيه”؟