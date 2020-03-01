عبد الفتاح جريني يطرح “يا حبيبي” ويقتحم قائمة أكثر الفيديوهات رواجاً عبر يوتيوب

متابعة بتجـــــــــرد: طرح النجم المغربي عبد الفتاح جريني أغنية جديدة بعنوان “يا حبيبي” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وذلك في ثاني تعاون فني له مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
أغنية “يا حبيبي” تنتمي إلى اللون الرومانسي الراقص، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان وليد سعد وتوزيع شريف مكاوي، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع “كامبا”.
وحققت الأغنية رواجاً واسعاً فور إطلاقها حيث اقتحم الكليب قائمة الفيديوهات الأكثر رواجاً عبر موقع “يوتيوب” في مصر، المغرب، الإمارات وعدد من البلدان العربية.
وكان عبد الفتاح جريني قد طرح منذ فترة قصيرة أغنية “لفّة” من كلمات شندي وكانكا، ألحان المدفعجية وتوزيع ديزل برودكشن وحققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي.
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