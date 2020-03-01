إيل فانينغ: أنا صغيرة على الحب

متابعة بتجـــــــــرد: أوضحت الممثلة الأمريكية إيل فانينغ أنها غير متعجلة على الحب أو الزواج، معربة عن اعتقادها أن الارتباط سيجيء في وقته عندما تعثر على الرجل المناسب الذي يخفق له قلبها، وتشعر أنه مصدر أمان لها في حياتها.

وقالت فانينغ (البالغة 21 عاماً) إنها ما زالت صغيرة على الحب، وتركز حالياً في عملها سواء كممثلة أو مغنية أو عارضة أزياء.

وأشارت إلى أنها تحاول أن تنجح مثل شقيقتها الممثلة داكوتا فانينغ، التي أتاحت لها دخول عالم التمثيل لأول مرة، وهي طفلة عندما شاركتها بطولة فيلم “أنا سام” عام 2001.

وأضافت أنها تعتز بأدوارها التي لعبتها وهي طفلة، حيث ظهرت في أفلام عدة، مثل: “وين ديكسي” عام 2005، “بابيل” في 2006، “فوبي في أرض العجائب” في 2008، و”مكان ما” عام 2010.

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وكان دورها في فيلم الخيال العلمي “سوبر 8” نقطة التحول لها كممثلة ناضجة، والذي أشاد به النقاد، ونالت عنه جائزة في مهرجان هوليوود للفيلم.

وانفتحت آفاق الشهرة والنجومية لفانينغ بعد ذلك الفيلم، لتلعب بطولة عدد من الأعمال مثل: “اشترينا حديقة حيوان” عام 2011، و«جنجر وروزا» في 2012، كما جسدت دور الأميرة أورورا في فيلم «ميلفيسانت» عام 2014، إلى جانب النجمة أنجلينا جولي.

واختطت النجمة الشابة لنفسها طريقاً خاصاً باتجاهها للتمثيل في الأفلام المستقلة، التي تقول إنها تحمل أفكاراً جديدة واتجاهات غير مسبوقة، وتجد نفسها فيها، مثل فيلم: «روح مراهقة» عام 2018.