كاتي بيري: أخطط لزفافي بخطوات ثقيلة

متابعة بتجـــــــــرد: تشعر النجمة الأمريكية كاتي بيري (35 عاماً)، بأن خطواتها ثقيلة ومتباطئة حينما تفكر بالتخطيط لزواجها المقبل.

وقالت بيري لمجلة Stellar “أشعر بتثاقل خطواتي كلما فكرت في التخطيط لزواجي من خطيبي أورلاندو بلوم، الأمر لا يتعلق بحفل الزفاف بل بعيشنا سوياً ومدى التزامنا ومسؤوليتنا حينما تصبح الحياة صعبة، خاصة في ظل محاسبة الآخرين لنا في حال فشلنا”.

يشار إلى أن الثنائي بيري وبلوم تعرفا إلى بعضهما البعض في عام 2016 بينما خُطبا في يوم الفالنتين من العام الماضي.

وقال مصدر مقرب من بيري وبلوم لـ”بيبول”، في وقت سابق، إنهما يحيطان موعد زفافهما بسرية تامة، وسط رغبتهما أن يكون الحفل بسيطاً ودافئاً وأنيقاً.