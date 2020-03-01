جنيفر لوبيز: حزنت لعدم ترشيحي للأوسكار

متابعة بتجـــــــــرد: اعترفت المطربة والممثلة الأمريكية جنيفر لوبيز بأنها شعرت بالحزن لعدم ترشيح فيلمها Hustlers (المحتالون) للأوسكار، مضيفة أنها شعرت أنها خذلت العاملين معها قليلاً.

وقالت جنيفر (50 عاماً) في لقاء مع أوبرا وينفري إن ما رفع سقف توقعاتها هو المقالات العديدة التي امتدحت الفيلم وأداءها فيه، وتوقع الكثيرون ترشيحها لأوسكار أفضل ممثلة مساعدة، وهي الجائزة التي ذهبت إلى النجمة لوار ديرن عن دورها في فيلم “قصة زواج”.

وأشارت بطلة فيلم “أناكوندا” إلى أنها بذلت جهداً كبيراً في الفيلم، واستعدت له في الجيمنازيوم قبل بدء التصوير بأكثر من شهرين.

من جانب آخر، أكدت لوبيز أنها لم تلتفت كثيراً للانتقادات التي طالتها وشاكيرا بسبب رقصاتهما الجريئة في حفل السوبر بول أخيراً، وورود أكثر من 1300 شكوى إلى هيئة الاتصالات الفدرالية بهذا الصدد.

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وكشفت المطربة والممثلة الأمريكية أنها تعتزم الزواج بخطيبها لاعب البيسبول السابق أليكس رودريغيز بعد تأجيل الزفاف أكثر من مرة لانشغالها بالعمل والحفلات.

وقالت لوبيز إنها تعتبر رودريغيز حلم حياتها الذي تحقق، وإنها ستقضي أيامها معه في سعادة بعدما تيقنت من أنه يحبها ويتفهم حياتها ويعامل توأميها بحنان ومودة.

وأوضحت أنها تستعد الآن للبدء بتصوير فيلمها الجديد Marry Me أو “تزوجني” الذي يشاركها البطولة فيه أوين ويلسون وجون برادلي وسارا سيلفرمان.