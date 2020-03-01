جاهدة وهبة تستعيد روائع أم كلثوم وفيروز وصباح في 120 دقيقة بدبي

متابعة بتجـــــــــرد: ارتحلت الفنانة اللبنانية جاهدة وهبة بجمهور مسرح مول الإمارات وعلى مدى 120 دقيقة، إلى عتبات الزمان وحكايات سردتها كلمات كبار الشعراء وتغنى بها عمالقة الطرب العربي، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي لم يتوقف عن التصفيق.

وتقدمت وهبة في بداية الحفل بالشكر لدولة على استقبالها لها وترحيبها بفرقتها الموسيقية واحتفائها بالفنون بكل أنواعها، مؤكدة أنها محظوظة لإحيائها حفلاً فنياً على أرض التسامح والعطاء.

وداعبت وهبة جمهور الحفل الذي جاء ضمن أمسية فنية أطلق عليها “هن في مهب النغم من بياف إلى أم كلثوم”، بنبرات صوتها الذي أخذهم إلى ذكريات طفولتهم التي ولدت الألفة والمحبة في أجواء الحفل الفني.

وبدأت الفنانة اللبنانية وصلتها بكامل أناقتها وكانت البداية مع أغنيتها “نجمة الصبح” التي جاءت على إيقاعات تانغو، وسط صمت الجمهور الذي ركز كل حواسه للاستمتاع بكلمات الأغنية.

بعد ذلك استدعت الفنانة اللبنانية روائع كوكب الشرق أم كلثوم فغنت “انت عمري”، حيث تجلت على خشبة المسرح وهي بكامل انسجامها مع كلمات الأغنية وهتافات الجمهور العاشق لأعمال كوكب الشرق.

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وذهبت وهبة بعد ذلك في رحلة فيروزية، حيث تغنت برائعة فيروز “أعطني الناي” على أوتار القيثارة والناي الساحر، اللذين سحرا الجمهور، لتنتقل إلى روائعها عبر أغنية “ارتجالية” وهي من كلمات رابعة العدوية ومن ألحانها.

ولأن الأمسية لسيدات الطرب العربي قدمت وهبي مجموعة من روائع الشحرورة “صباح” ومنها : يا دلع، زي العسل، يا ضيعتي.

كما قدمت أغنية المطربة الفرنسية الراحلة “إيديت بياف” التي تم تعربيها من قبل وهبي ونادين عبدالنور والتي تحمل اسم “لا ولا شي و دولاب الملاهي” وأغنية “نشيد الحب”، وتغنت بـ”شكراً للحياة” للمطربة الأرجنتينية الراحلة مرسيدس سوسا والتي عربتها رشيدة محمدي وآية الضيقة ومن ألحان جاهدة وهبي.

وحرصت وهبة على تلبية طلبات الجمهور الذي استقبلها بتصفيق استمر لنحو 7 دقائق متواصلة، حيث تغنت لهم برائعة الفنانة الراحلة أسمهان “يا حبيبي تعال الحقني” على إيقاع البيانو، الطبل، الجيتار، ولم تنس رائعة النجمة الراحلة داليدا لتقدم أغنيتها المشهورة “حلوة يا بلدي”.