ملكة بريطانيا حزينة بسبب الطفل “آرتشي”

متابعة بتجــــــــرد: ذكرت تقارير إخبارية أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، حزينة ومستاءة، لأن الأمير هاري وقرينته ميغان ماركل، لن يصطحبا طفلهما آرتشي خلال زيارتهما الأخيرة إلى بريطانيا.

ويعود الزوجان إلى بريطانيا لقضاء ارتباطاتهما الأخيرة، قبل التخلي رسمياً عن واجباتهما الملكية، وتنازلهما عن عضويتهما بالعائلة الملكية البريطانية في الـ31 من مارس الجاري.

ويترك الزوجان ابنهما آرتشي 9 أشهر في كندا، حيث يقيمون حالياً، ما يحزن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، لأنها لن تتمكن من رؤية حفيدها لأكثر من 14 أسبوعاً حتى الآن.

وقالت “صنداي تايمز” البريطانية: إن الملكة حزينة، لأنها لن تتمكن من رؤية حفيدها، حيث لم تتطأ قدماه الأراضي البريطانية طوال هذا العام.

يُشار إلى أن آرتشي سيُترك في بيته بكندا، ما سيخلق صداعاً أمنياً، لأن رجال الأمن مضطرين لرعايته، وتوزيع وقتهم بين حراسة الطفل والأسرة، ما يزيد من فاتورة الحراسة الأمنية بمبلغ 50 ألف جنيه إسترليني.