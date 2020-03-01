“كورونا” يدفع آفريل لافين لإلغاء 12 عرضاً غنائياً بآسيا

متابعة بتجــــــــرد: ألغت المغنية الكندية الفرنسية آفريل لافين 12 عرضاً غنائياً في آسيا ضمن جولتها العالمية خوفاً من فيروس “كورونا”.

وتنطلق جولة لافين الغنائية العالمية هذا الشهر من أوروبا، حيث تحيي حفلات في إيطاليا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وأشارت مصادر مقربة من لافين لموقع “تي إم زد” أنها ألغت ضمن الجولة الفنية العالمية عروضها في آسيا والمقدرة بـ12 حفلاً غنائياً، في الصين والفلبين واليابان وهونغ كونغ وتايوان، والتي كان من المفترض أن تبدأ في الـ23 من أبريل في مدينة شنزن الصينية.

وأضافت “أن المغنية تأمل في إعادة جدولة الجزء الآسيوي من جولتها الغنائية في حال السيطرة على فيروس كورونا”.

ومن غير الواضح إذا ما كانت العروض الأوروبية ستتأثر بسبب “كورونا”، خاصة مع انتشار الفيروس في إيطاليا وفرنسا.