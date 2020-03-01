“جرحي أنا” لـ هاني شاكر تتحول إلى أغنية مهرجانات

متابعة بتجـــــــــرد: ترى ملك بدوي أن الأغاني الشعبية تبهج من يسمعها، وتُصنف المهرجانات ضمن تلك الأغاني، قائلة: “لا يمكن أن يمر أي حفل زفاف، أو مُناسبة دون الأغاني الشعبية والمهرجانات، فهي جزء من الثقافة المصرية”.

وأضافت: “استعنت ببعض الأصدقاء المتخصصين لاختيار كلمات الأغنية، والذي تم بعد 10 ساعات كاملة، وكانت مزيج من كلمات (لسه بتسألي، جرحي أنا، وعلّي الضحكاية)”، مستعينة بأحد أصدقائها لإخراج الأغنية، مستغلة موهبتها في الأداء والرقص.

وانقسمت ردود الأفعال حول الأغنية، فالبعض أيد الفكرة، والبعض الآخر رفضها تماماً واعتبرها تجاوزاً في حق الفنان هاني شاكر، وهو ما تراه ملك بدوي ظاهرة صحية، فمن الطبيعي ألا يجتمع الناس على فكرة واحدة، لكن في نفس الوقت هي منبهرة بردود الأفعال والمشاركات الكبيرة للأغنية.

ترى ملك بدوي أن الأغاني الشعبية تبهج من يسمعها، وتُصنف المهرجانات ضمن تلك الأغاني، قائلة: “لا يمكن أن يمر أي حفل زفاف، أو مُناسبة دون الأغاني الشعبية والمهرجانات، فهي جزء من الثقافة المصرية”.

Advertisements

وأضافت: “استعنت ببعض الأصدقاء المتخصصين لاختيار كلمات الأغنية، والذي تم بعد 10 ساعات كاملة، وكانت مزيج من كلمات (لسه بتسألي، جرحي أنا، وعلّي الضحكاية)”، مستعينة بأحد أصدقائها لإخراج الأغنية، مستغلة موهبتها في الأداء والرقص.

وانقسمت ردود الأفعال حول الأغنية، فالبعض أيد الفكرة، والبعض الآخر رفضها تماماً واعتبرها تجاوزاً في حق الفنان هاني شاكر، وهو ما تراه ملك بدوي ظاهرة صحية، فمن الطبيعي ألا يجتمع الناس على فكرة واحدة، لكن في نفس الوقت هي منبهرة بردود الأفعال والمشاركات الكبيرة للأغنية.