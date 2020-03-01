متابعة بتجـــــــــرد: ترى ملك بدوي أن الأغاني الشعبية تبهج من يسمعها، وتُصنف المهرجانات ضمن تلك الأغاني، قائلة: “لا يمكن أن يمر أي حفل زفاف، أو مُناسبة دون الأغاني الشعبية والمهرجانات، فهي جزء من الثقافة المصرية”.
وأضافت: “استعنت ببعض الأصدقاء المتخصصين لاختيار كلمات الأغنية، والذي تم بعد 10 ساعات كاملة، وكانت مزيج من كلمات (لسه بتسألي، جرحي أنا، وعلّي الضحكاية)”، مستعينة بأحد أصدقائها لإخراج الأغنية، مستغلة موهبتها في الأداء والرقص.
وانقسمت ردود الأفعال حول الأغنية، فالبعض أيد الفكرة، والبعض الآخر رفضها تماماً واعتبرها تجاوزاً في حق الفنان هاني شاكر، وهو ما تراه ملك بدوي ظاهرة صحية، فمن الطبيعي ألا يجتمع الناس على فكرة واحدة، لكن في نفس الوقت هي منبهرة بردود الأفعال والمشاركات الكبيرة للأغنية.
ترى ملك بدوي أن الأغاني الشعبية تبهج من يسمعها، وتُصنف المهرجانات ضمن تلك الأغاني، قائلة: “لا يمكن أن يمر أي حفل زفاف، أو مُناسبة دون الأغاني الشعبية والمهرجانات، فهي جزء من الثقافة المصرية”.
وأضافت: “استعنت ببعض الأصدقاء المتخصصين لاختيار كلمات الأغنية، والذي تم بعد 10 ساعات كاملة، وكانت مزيج من كلمات (لسه بتسألي، جرحي أنا، وعلّي الضحكاية)”، مستعينة بأحد أصدقائها لإخراج الأغنية، مستغلة موهبتها في الأداء والرقص.
وانقسمت ردود الأفعال حول الأغنية، فالبعض أيد الفكرة، والبعض الآخر رفضها تماماً واعتبرها تجاوزاً في حق الفنان هاني شاكر، وهو ما تراه ملك بدوي ظاهرة صحية، فمن الطبيعي ألا يجتمع الناس على فكرة واحدة، لكن في نفس الوقت هي منبهرة بردود الأفعال والمشاركات الكبيرة للأغنية.
كانت هذه تفاصيل خبر “جرحي أنا” لـ هاني شاكر تتحول إلى أغنية مهرجانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.