خوفاً من كورونا.. فرنسا تغلق متحف اللوفر

متابعة بتجـــــــــرد: أجبر تفشي فيروس كورونا السلطات في فرنسا على إغلاق متحف اللوفر اليوم، حيث يخشى العمال الذين يحرسون كنوز المتحف الفنية من تلوثها بسبب حشود زواره من جميع أنحاء العالم.

وقال أندريه ساكريستن، أحد موظفي المتحف وممثل عمال المتحف في اتحاد العمال في مقابلة عبر الهاتف: “نحن قلقون بشكل بالغ لأن لدينا زواراً من كل مكان، ولكن المخاطرة ضخمة للغاية”.

وبالرغم من عدم وجود حالة إصابة واحدة معروفة بالعدوى بين موظفي المتحف البالغ عددهم 2300 شخص، فإن ساكريستين يرى أنها مسألة وقت لا أكثر.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن اللوفر إن اجتماعاً للموظفين حول جهود الحيلولة دون انتشار الفيروس أسفر عن قرار بإغلاق المتحف صباح اليوم الأحد.