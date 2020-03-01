أسرة “نساء من ذهب” في ضيافة السفير المصري في لبنان

وجهت النجمة المصرية ناديا الجندي الشكر للسفير المصري في لبنان د. ياسر علوي، على دعوة العشاء في منزله لأسرة مسلسل “نساء من ذهب” الذي يتم تصويره في لبنان من انتاج شركة صبّاح اخوان.

وشاركت نادية الجندي المتابعين بصورتين من أجواء العشاء عبر حسابها على انستغرام حيث ظهرت وهي تتوسط السفير المصري ياسر علوي والممثلتين نبيلة عبيد وسميحة أيوب والمنتج صادق الصبّاح وباقي أفراد طاقم العمل.

Advertisements

وكتبت “الجندي” قائلة: “عشاء على شرف السفير المصري في لبنان الدكتور ياسر علوي في منزله في بيروت بحضور أسرة مسلسل “نساء من ذهب” نشكره على دعوته الكريمة لنا جميعاً”.

وتواصل شركة الصبّاح تصوير المسلسل في بيروت وهو من بطولة ناديا الجندي، نبيلة عبيد، سميحة ايوب، لبلبة، هالة فاخر، سهر الصايغ، أحمد فهمي، روجينا، بيومي فؤاد وغيرهم، سيعرض على قنواتMBC في شهر رمضان.

العمل مأخوذ عن فورما أميركية بعنوان Golden Girls، ويعمل على النسخة المصرية السيناريست أمين جمال وورشته على كتابته، من اخراج وائل إحسان.