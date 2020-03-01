هذه هدية النجم الكندي جاستن بيبر في عيد ميلاده

احتفل جمهور المغني الكندي، جاستن بيبر، حول العالم بعيد ميلاده الـ 26 الذي يصادف اليوم في الأول من آذار.

وقام الجمهور بنشر اغنيات جاستن عبر مواقع التواصل. متمنين له عيداً سعيداً.

في نفس السياق، احتفل بيبر بهذه المناسبة السعيدة مع زوجته هايلي بالدوين واصدقائه. كما قام بنشر صورة له مع زوجته معلقاً انها هدية عيد ميلاده.

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واتى احتفال “الفانز” بعيد نجمهم في الوقت الذي يتصدر به الألبوم السابع لـ “بيبر” الذي يحمل عنوان Changes قائمة أكثر الألبومات الفردية مبيعاً في الولايات المتحدة منذ اسبوعين، محطماً الرقم القياسي الذي حققه أسطورة الروك أند رول الأميركي، إلفيس بريسلي، قبل 59 عاماً.

وأصبح بيبر أصغر مغنٍ تحتل ألبوماته السبع المركز الأول في قائمة الألبومات الأكثر مبيعاً، في عمر الخامسة والعشرين؛ إذ كان إلفيس بريسلي في سن السادسة والعشرين حين حقق هذا الرقم القياسي بألبومه السابع، بلو هاواي، عام 1961.

ويعد الألبوم Changes أول ألبوم يصدره بيبر منذ 4 سنوات. وقد بيع منه، الأسبوع الماضي، 231 ألف نسخة، ليحتل مركز الصدارة في أميركا والمملكة المتحدة.

وتناول النجم الكندي في ألبومه قضية النجومية ورحلته من سن المراهقة، كما يكرّس عدة أغانٍ لزوجته الجديدة، الممثلة وعارضة الأزياء، هايلي بالدوين.