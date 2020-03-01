نقل منة عرفة إلى المستشفى بشكل عاجل.. وعلي غزلان يوضح ما حدث لها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكد اليوتيوبر المصري علي عزلان أن الفنانة الشابة منة عرفة قد تعرضت صباح اليوم الأحد لوعكة صحية عانت خلالها من مغص شديد، وتمت معالجتها ببعض المسكنات، ولكنها لم تستطع المقاومة وعلى إثر ذلك نقلت إلى المستشفى.

وأضاف غزلان لـ"فوشيا" أن الأطباء أجروا للفنانة منة عرفة بعض الفحوصات واتضحت معاناتها من التهابات في الزائدة الدودية، فأمروا بإدخالها إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة لإزالة الزائدة خلال الساعات المقبلة.

وأوضح أن منة عرفة لا تستطيع التواصل مع أحد خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أنه من قام بتصويرها ونشر الصور عبر حسابها على إنستغرام، كي تنال الدعاء من جمهورها بالشفاء.

وظهرت منة عرفة في صورة لها وهي على سرير الشفاء داخل المستشفى، وبدت في حالة متعبة من المرض.

كما ظهرت الفنانة في صورة أخرى وهي على كرسي متحرك وبرفقتها اليوتيوبر علي غزلان، الذي يقال إنهما في مرحلة ارتباط لكنهما لم يعلنا ذلك بشكل رسمي، وعلق على الصورة بأنها تستعد لدخول غرفة العمليات.

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ومنذ بداية العام الجديد بدأت الفنانة الشابة منة عرفة، تنشر صورا لها مع غزلان، وصفها كثيرون بالعاطفية والرومانسية والتي تشير إلى وجود قصة حب تجمعهما خلال الفترة الحالية.

وتواصل "فوشيا" وقتها مع منة عرفة في اتصال هاتفي، لتوضيح حقيقة ما إذا كانت سترتبط باليوتيوبر المصري خلال الفترة المقبلة، فأجابت قائلة: "أنا وغزلان أصدقاء مقربان للغاية، وكل ما يجمعنا علاقة طيبة في حدود الصداقة لا أكثر".

وأضافت: "إذا كان هناك أي ارتباط أو ما شابه سوف أعلن الأمر، ولن أخفي ذلك عن جمهوري ومتابعيني".

يأتي هذا في الوقت الذي تؤكد كل الشواهد وجود علاقة عاطفية تجمع بين منة وغزلان؛ إذ أوضحت مصادر مقربة من الفنانة الشابة، أن الأخيرة تتكتم على الأمر لحين حدوثه بشكل رسمي، ومن ثم ستقوم هي بنفسها بالإعلان عنه.