راغب علامة يسخر من الكورونا على طريقته الخاصة

نشر النجم راغب علامة فيديو، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر راغب من خلاله مع أحد أصدقائه، وهو يسلم عليه بالأرجل، ويقبله من بعيد، كما علق على الفيديو، قائلًا: لأيام الكورونا.

يذكر أن النجم راغب علامة طرح مؤخرًا أغنية بعنوان صدفة، وهي من كلمات وألحان أماني النوري، وتوزيع كارنو، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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