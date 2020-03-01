محمد محيي يتخطى الـ 140 ألف مشاهدة بأغنية "سهرانين"

بعد غياب 4 سنوات عن الساحة الغنائية، عاد الفنان محمد محيي بأغنيته الجديدة "سهرانين"، التي تك طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وتجاوز عدد مشاهداتها حاجز الـ140 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها، الأغنية من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:محمد محيي، نوزيع:محمد العشي.
يذكر أن آخر إصدارات محيي الغنائية كانت "مزيكا حزايني" التي طرحها عام 2016 على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:مصطفى حسن ،ألحان:بلال سرور، توزيع:فهد، وكانت آخر ألبوماته بعنوان "مظلوم" الذي صدر عام 2006.
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