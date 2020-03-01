محمد رمضان يعلن موعد طرح" أنت جدع"

أعلن الفنان محمد رمضان عن موعد طرح أغنيته الجديدة "أنت جدع" عبر حسابه الخاص على الفيسبوك.

وكتب: "مساء النجاح، أغنية أنت جدع النهارده على قناتي على اليوتيوب، ثقة في الله نجاح".

وواجه رمضان مؤخرًا أزمة بسبب تصريحات نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر التي أعرب فيها عن الاستياء من الشكل الذي يظهر به في حفلاته، بسبب ملابسه التي يعتبرها البعض غير مناسبة‎.

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