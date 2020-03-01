محمد عساف يشعل السوشيال ميديا بغناء "بنت الجيران"

القاهرة – لايف ستايل
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو للمطرب الفلسطيني محمد عساف وهو يغني مهرجان "بنت الجيران" لـ حسن شاكوش و عمر كمال.
وقال محمد عساف فى تصريحات لموقع أغانى اللبنانى: "إنه يحرص على سماع جميع الألوان الموسيقية وضد قرار إيقاف أغاني المهرجانات؛ لأنها تحظى بجماهيرية كبيرة".
وأكد محمد عساف، "أنه ضد الكلمات الخادشة للحياء ولكنه يحب هذا النوع من الموسيقى".
يذكر أن ثنائي المهرجانات، حسن شاكوش وعمر كمال أعلنا عن موعد طرح أغنيتهما الجديدة "عود البطل"، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية مهرجان "بنت الجيران".
وقال الثنائي في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "عود البطل يوم التلات الساعة 6، حاجة هتعجبكم وهتعدى بنت الجيران وهتكسر مصر".
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