شريهان تُقلِق الجمهور على صحة "الزعيم"

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""الخليج 365"" من بيروت: جددت الفنانة شريهان موجة القلق لدى المصريين على صحة الفنان عادل إمام بعدما طمأن نقيب الفنانين أشرف زكي أنه بخير وبصحة جيدة. حيث غرّدت كاتبة: "اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية، سلامتك 1000 مليون سلامة عادل إمام". وهو ما أعاد الجدل حول صحة "الزعيم".

وكان نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي قد نفى ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية عن نقل النجم المصري عادل إمام إلى أحد المستشفيات في القاهرة بعد تدهور حالته الصحية بشكلٍ مفاجئ، مؤكداً، في تصريحات صحفية، أنه بخير.