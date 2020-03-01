"هفضل أسمعها".. أحمد زاهر يرقص على "بنت الجيران"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان أحمد زاهر. وظهر "زاهر" في الفيديو وهو يرقص على أغنية "بنت الجيران"، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال. Advertisements وقال أحمد زاهر في الفيديو :"أنا أسف هفضل أسمعها معلش، لا للمنع". وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، أصدرت قرارًا بمنع التعامل مع 23 فرقة ومغني مهرجانات في مقدمتهم حمو بيكا وحسن شاكوش. ‏‎من ناحية أخرى يشارك الفنان أحمد زاهر في فيلم "يوم 13" بطولة أحمد داوود ودينا الشربيني وأروى جودة ومحمد شاهين وجومانا مراد، ومن إنتاج أوسكار للتوزيع ودور العرض، للمنتجين لؤي عبدالله ووائل عبدالله، تأليف وإخراج وائل عبدالله .

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