قبل طرحها.. إيمي سالم تغني "عود البطل" لحسن شاكوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة إيمي سالم، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لها داخل سيارتها وهي تغني أغنية "عود البطل"، لعمر كمال وحسن شاكوش، وذلك قبل طرحها رسميا. وكتبت إيمي سالم: "عود البطل ملفوف وأنا لسه ياما هشوف، حسن شاكوش وعمر كمال بقى". وأعلن مطرب المهرجانات عمر كمال، عن طرح أغنيته الجديد مع حسن شاكوش "عود البطل" وبالتعاون مع المؤلف مصطفى حدوتة والموزع الموسيقى إسلام ساسو، مساء الثلاثاء القادم.

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