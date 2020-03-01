صور.. نوال الزغبي بفستان شفاف في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر". وظهرت "الزغبي" في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا أسود شفاف، شعر أصفر كيرلي. وأحيت الفنانة نوال الزغبي حفلا غنائيا، أمس السبت، في المغرب. يذكر أن الفانة نوال الزغبي طرحت أحدث كليباتها الغنائية "القوية"، 12 فبراير الماضي، على القناة الخاصة بموقع "يوتيوب" لشركة روتانا، وهي من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان، توزيع جيمي حداد.

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