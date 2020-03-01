تعليق ساخر من أوبرا وينفري للحظة سقوطها على المسرح (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

سقطت المنتجة والإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، على المسرح وهي تلقي كلمتها في منتدى "حياتك تحت المجهر"، لكن أوبرا تداركت الأمر بكل عفوية قائلة: "يبدو أنني اخترت الحذاء الخاطىء".

وغيرت أوبرا حذائها بآخر رياضي أثناء مقابلتها مع الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، بحلقتها الخاصة فى برنامجها "2020 Vision tour".

ووجهت أوبرا وينفرى الشكر إلى "جينيفر"، وقالت فى التعليق على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع "إنستجرام"،: "شكرًا لجينيفر لوبيز التى تتحدى العمر بشكل مذهل والتى حضرت إلى العرض فى هذه اللعبة المذهلة بالزى الأصفر، وأعطت معنىً جديدًا لرقك 50.. وعلى الرغم من سقوطى (الذى أصبح الآن ميم)، فقد قدمتى لى طاقتك.. أنا الآن فى طريقى إلى المنزل لأثلج ركبتى وكاحلى".