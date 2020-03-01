في هذا الموعد .. تامر حسني ومحمد السالم وزينة يحييون عيد الفصح بلندن

يحيي كل من النجم الكبير تامر حسني، والفنان محمد السالم والفنانة زينة الداودية، حفلًا غنائيًا، وذلك يوم السبت الموافق 4 من شهر أبريل المقبل.
ويأتي الحفل ضمن فعاليات عيدالفصح المجيد، والمقام في حديقة باترسي بمدينة لندن، في المملكة المتحدة.
يذكر أن النجم الكبير تامر حسني، طرح مؤخرًا أغنية بعنوان التسامح، وهي من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع هيثم راضي،كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة، وذلك منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.
جدير بالذكر أن الفنان محمد السالم طرح كليب بعنوان اغار اغار، وهو من إخراج مراد ترك، والأغنية من كلمات وألحان سيف الفارس، وتوزيع أحمد المهندس، كما كسر الكليب حاجز الـ 7 مليون نسبة مشاهدة، وذلك منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.
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