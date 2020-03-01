شاهد .. محمد رمضان يرد على حملة مقاطعته بـ"أنت جدع"

من أعلى سيارته، رد الفنان محمد رمضان على حملة مقاطعته بطرح كليب بعنوان أنت جدع، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وظهر رمضان من خلال الكليب، داخل أحد المطاعم في منطقة إمبابة، والتي تعد الزيارة الثانية له خلال أيام، وذلك وسط تجمهور عدد غفير من الجمهور. في منطقة إمبابة، والتي تعد الزيارة الثانية له خلال أيام، وذلك وسط تجمهور عدد غفير من الجمهور. Advertisements وتحمل كلمات الأغنية: ايوه جدع .. أنت جدع .. حبي ليكو مبدأ نجاحي بيكو صدق .. انتو ليا وأنا ليكوا .. طب يلا بينا نبدأ. .. انتو ليا وأنا ليكوا .. طب يلا بينا نبدأ. يذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب بعنوان رايحين نسهر، وهو من إخراج محمد سامي، والأغنية من كلمات الباور العالي، وفرغلي بلاكس، وإسلام شاندي، وألحان وتوزيع ديزل، والباور العالي، كما كسر الكليب حاجز الـ 52 مليون نسبة مشاهدة، وذلك منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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