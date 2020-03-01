بصورة نادرة جدًا .. سعد لمجرد يحتفل بعيد ميلاد والده

نشر النجم سعد لمجرد صورة نادرة جدًا، برفقة والده الفنان الكبير البشير عبده، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وهنأ سعد والده بعيد ميلاده الـ 61، قائلًا: كل عام وأنت

Advertisements

بألف خير بابا حبيبي .. حفظك الله لي .. لنا .. لجمهورك وأحبابك وأطال في عمرك يا أغلى الناس .. أرجو من الله أن يسعد قلبك ويحفظك من كل شر وكل مكروه و يمتعك رب العالمين بالصحة والعافية وراحة البال .. أبي كل عام وأنت حبيبي.

يذكر أن النجم سعد لمجرد طرح مؤخرًا كليب بعنوان آسف حبيبي، وهو من إخراج عبدالرفيع عبديوي، والأغنية من كلمات أشرف عرب، وخليفة مناني، وألحان وتوزيع تيزاف، كما كسر الكليب حاجز الـ 11 مليون نسبة مشاهدة، وذلك منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.