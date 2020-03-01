فيديو.. لؤي عدنان يطرح أحدث كليباته عمرين

طرح الفنان لؤي عدنان، أحدث كليباته، والذي يحمل اسم عمرين، وجاء ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. يوتيوب. وكليب عمرين من إخراج ياسر البسطي، والأغنية من كلمات رامي العبودي، وألحان وتوزيع حاتم منصور. وتوزيع حاتم منصور. Advertisements يذكر أن الفنان لؤي عدنان طرح مؤخرًا أغنية بعنوان من تفارقني اموت، وهي من كلمات علي رياض، وألحان علي جاسم، وتوزيع أحمد المهندس.

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