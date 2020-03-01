بعد تعرّضها لوعكة صحية.. منة عرفة في المستشفى

نشرت الفنانة منة عرفة صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهرت منة داخل غرفة استقبال بإحدى المستشفيات، مستلقية على سرير الفحص الطبي، بعد تعرضها

لوعكة صحية.

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ومن ناحية أخرى تستعد الفنانة منة عرفة لعرض فيلم شريط 6، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة، وبطولة كل من خالد الصاوي، خالد أنور، نانسي صلاح، أحمد خالد صالح،

وائل عبدالعزيز، محمد علي رزق، عمرو وهبة، ياسر الطوبجي، توني ماهر، وفاء عامر، محمود الشرقاوي، طارق عبدالعزيز.

وتدور أحداث الفيلم حول طبيب أمراض نفسية يحاول حل قضايا الشباب، ومن خلال مجموعة من القضايا في الجيل الجديد والأزمات التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية، يكتشف أن الأمر ليس بهذه السهولة.