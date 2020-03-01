يستعد فريق مسرح شو لمواصلة عروضه المسرحية بمسرح الشمس بالأردن، حيث تم التعاقد مع بعض الدول العربية، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققه الموسم الأول للمشروع في مصر.
وأكدت الإدارة الفنية لمشروع مسرح شو أنها تعاقدت على تقديم 4 عروض مسرحية كوميدية
يذكر أن الموسم الأول لمشروع مسرح شو توقف عرضه داخل مصر بسبب المشاكل التي حدثت مؤخرًا والخلاف حول حقوق الملكية لأسامي النصوص المسرحية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاحه.. مسرح شو في الأردن بداية 15 مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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