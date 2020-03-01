بعد نجاحه.. مسرح شو في الأردن بداية 15 مارس

يستعد فريق مسرح شو لمواصلة عروضه المسرحية بمسرح الشمس بالأردن، حيث تم التعاقد مع بعض الدول العربية، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققه الموسم الأول للمشروع في مصر.

وأكدت الإدارة الفنية لمشروع مسرح شو أنها تعاقدت على تقديم 4 عروض مسرحية كوميدية

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وهم العيال كبرت 2، مدرسة المشاغبين 2، أنها حقًا عائلة محترمة 2، سك على بناتك 2، مؤكدة أنها تحاول جاهدة إحياء تراث المسرح القديم وإعادة للمسرح وهو أبو الفنون كيانه ورونقه من جديد بعد سنوات الانحدار التي شهدها خلال الـ 12 سنة الأخيرة، وذلك لم يتم إلا من خلال الاستنجاد بالماضي والتراث القديم مع كامل الاحترام والتقدير لعمالقة الفن والأعمال المسرحية العظيمة.

يذكر أن الموسم الأول لمشروع مسرح شو توقف عرضه داخل مصر بسبب المشاكل التي حدثت مؤخرًا والخلاف حول حقوق الملكية لأسامي النصوص المسرحية.