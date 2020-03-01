ماتيو خضر..مشترك لبناني جديد يتألق في The Voice فرنسا-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - مرة جديدة يتألق مشترك لبناني في برنامج The Voice بنسخته الفرنسية، إذ إستطاع الشاب اللبناني ​ماتيو خضر​ من كسب إعجاب الحكام الأربعة الذين إستداروا له وهم أمل بنت، لارا فابيان، مارك لافوان وباسكال أوبيسبو، وذلك بعد أدائه اللافت لأغنية أوبرالية بعنوان "Wally" لـAlfredo Catalani، فيما اختار هو الإنضمام لفريق لارا فابيان، وبهذا يكون قد إنضم لمواطنه إينزو صباغ الذي تألق أيضاً في هذا الموسم وإختار فريق فابيان.

وانضم ماتيو خضر الى لائحة طويلة من الفنانين اللبنانيين الذين سبق لهم وشاركوا في برامج الهواة في أنحاء العالم منهم هبة طوجي، الين لحود، جوني معلوف، أنطوني توما، مارك حاتم وغيرهم.

نذكر ان ماتيو خضر هو ممثل لبناني شارك في بطولة فيلم "خبصة" الذي عرض في صالات السينما.

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