ميرنا وليد - بيروت - بعد الضجة التي أثارتها الشابة السعودية ​أصايل البيشي​ بسبب إطلاقها أغنية راب بعنوان "​بنت مكة​" على طريقة الفيديو كليب، والحديث لاحقاً عن إعتقالها والتحقيق معها بسبب هذه الأغنية، خرجت أصايل عن صمتها لتنفي أن تكون قد إعتقلت بسبب ما قامت به وأنه مخلّ بالآداب.

وقالت أنه تم إستدعائها والتحقيق معها بسبب مخالفة إدارية ارتكبتها دون قصد فقط.

وأضافت بأنها لم تكن تعرف حاجتها للترخيص من أجل تصوير الفيديو كليب الخاص بأغنيتها، فأبلغتها بذلك النيابة العامة، مشددة على أنه لم تكن هناك مشكلة في مضمون فيديو الأغنية.

وفي تصريحات تلفزيونية لها، كشفت أصايل أنها بصدد التحضير لتصوير مزيد من الأغنيات، ولكن هذه المرة مع الحصول على التراخيص المطلوبة أولا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صاحبة فيديو "بنت مكة" تكشف مفاجأة وهذا ما قالته عن إعتقالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.