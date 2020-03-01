مريم حسين تثير الجدل في حفل محمد عبده-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة المغربية ​مريم حسين​ الجدل في حفل الفنان السعودي ​محمد عبده​ الذي أحياه مؤخراً ضمن مهرجان الفجيرة، وجاء ذلك بعد أن صعدت حسين فجأة على المسرح بينما كان يغني عبده لتقدم له باقة من الورود.

ونشرت حسين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لهذه اللحظة وعلّقت بالقول:"فديت اللي يعرف يقدر الورد".

ويأتي ظهور مريم حسين، بعد قيام السلطات الأمنية بدبي بالإفراج عنها على خلفية قضيتها الشهيرة مع الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، والمعروفة إعلاميا بقضية "هتك عرض"؛ إذ تم إخلاء سبيلها وخروجها من محبسها الذي قضت فيه 11 يوما من أصل شهر، وفقا لما قررته محكمة دبي قبل أكثر من شهر.

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